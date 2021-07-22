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Medya Manken Gizem Akbaş’ı darp eden Mücahit İsmail Ayta tutuklandı
Medya

Manken Gizem Akbaş’ı darp eden Mücahit İsmail Ayta tutuklandı

Rezilliğin hüküm sürdüğü magazin dünyasında yeni bir olay meydana geldi. Gece kulübünde fotoğraflarını paylaşan Manken Gizem Akbaş, eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 18:52:00 -
Manken Gizem Akbaş’ı darp eden Mücahit İsmail Ayta tutuklandı

Toplumun ahlak yapısını hedef alan ‘kokuşmuş mahalle’de bir olay patlak verdi. Sözde sanatçı ve mankenler arasındaki şiddet olayları, sözlü atışmalar ve kadına şiddet devam ediyor.

Yaz ayında koronavirüs tehlikesine aldırmadan gece kulüplerine eğlenmeye giden manken veya sanatçıların yeni olayları günden güne sosyal medyada yayılıyor.

Manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski erkek arkadaşı Mücahit İsmail Ayta tekme ve yumruklarla Akbaş'a saldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Gizem Akbaş'ın burnu kırıldı. Kadına şiddet her geçen gün artarken Ayta yoğun tepkiler aldı.

Ayta, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Tutuklandı

Adliyedeki işlemlerinin ardından Mücahit İsmail Ayta, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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