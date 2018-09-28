THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası yolda!

Manisaspor'un Ulusal Kulüp Lisansı çıkartamayıp 3 puan silme cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.

28 Eylül 2018 Cuma 16:53
Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası yolda!

Geçen sezon düştüğü TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a eski futbolcularından Iwanski'ye olan 411 bin Euro borcu yüzünden FIFA'nın kestiği 6 puan silme cezasıyla başlayan, ilk 4 maçta puan alamayıp son sıraya demir atan Manisaspor'un gözü Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nda.

Borçları yüzünden kulüpler için belirlenen mali kriterleri yerine getiremeyen Manisaspor'un Ulusal Kulüp Lisansı çıkartamayıp 3 puan silme cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor.

-9 PUAN GERİLEYECEK
Manisaspor, geçen sezon da lisans kriterlerini yerine getiremeyip 3 puanından olmuştu. Kurul, son ek başvuru süresini geçtiğimiz günlerde 30 Eylül'e kadar uzattı. Altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Manisaspor, ceza kesilirse eksi 9 puana gerileyecek. Öte yandan teknik direktör Erkan Aslan'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, hafta içinde göreve getirilen Kazım Akgün'le resmi sözleşmeyi imzaladı. Kazım Akgün'ün yardımcılıklarını Uğur Özdurulmuş, Murat Pekderin, Murat Tosun ve Veysel Aturgil yapacak.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:53
  1. Manisa
  2. manisaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    1. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    2. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    3. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    4. 3. havalimanı personel alımı 3...
    5. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    6. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    7. AÖF büro adres ve telefonları
    8. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    11. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    12. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    13. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    14. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    15. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    16. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    17. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    18. Güz domatesi, üreticisini memnun ediyor
    19. Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla..
    20. Resmen açıklandı: 10 bin polis adayı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri