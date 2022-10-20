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Yerel Manisa’nın Fethi’nin 709. yılı
Yerel

Manisa’nın Fethi’nin 709. yılı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü, Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Manisa’nın Fethi’nin 709. yılı ve Saruhan Bey’i Anma-Konferans ve Kur’an-Kerim Ziyafeti” programına davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 16:26:00 -
Manisa’nın Fethi’nin 709. yılı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i konuk etti. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Manisa’nın Fethi’nin 709. yılı ve Saruhan Bey’i Anma- Konferans ve Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programına Başkan Ergün’ü davet eti. Başkan Çelik, 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan programla ilgili Başkan Ergün’e bilgi verdi. Başkan Ergün de, davetleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür etti, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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