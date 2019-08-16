Manisa’nın çevreci yatırımlarına inceleme

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı Tuncay Özer, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı en büyük yatırımlardan biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisini ziyaret etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Çevre Mühendisleri eşliğinde tesisi gezen Özer, çevreci yatırım hakkında bilgiler aldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa’ya gelen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı Tuncay Özer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları hakkında bilgiler verdi. Çevre Sağlığı Dairesi Başkanı Tuncay Özer, daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin 40 yıllık çöp sorununa son veren yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde incelemede bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Çevre Mühendisleri eşliğinde tesisi gezen Özer, tesisin detayları hakkında bilgiler aldı. Özer son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin diğer çevreci yatırımları olan Atık Su Arıtma Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde incelemede bulundu.