Manisalı tütün çiftçilerinin gece mesaisi

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve büyük emeklerle yetiştirilen Manisa’nın Salihli ilçesi kırsal mahallelerinde tütün kırma mesaisi gece saatlerine kadar devam ediyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da gece kırım mesaisi yapan üreticileri tarlada ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti.

Salihli’nin özellikle kırsal mahalleleri olan Kurttutan, Kemer, Kale, Poyraz, Hacıhıdır, Gökçeköy, Akören, Kırdamları ve Durasıllı mahallelerinin tek geçim kaynağı olan tütün ürününün hasat zamanı başlamasıyla mahalle halkı gece gündüz demeden tütün kırımı, iplere dizme ve kurutma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Hava sıcaklarının artmasıyla bazı üreticiler ise hasadı gece saatlerinde yapıyor. Salihli Ziraat Odası Başkan Cem Yalvaç’ta gece tütün kırım mesaisi yapan üreticileri tarlada ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Tütün üretiminin uzun soluklu, zor ve zahmetli bir iş olduğunu vurgu yapan Yalvaç, fidelerin dikilmesi ile başlayan satışa kadar olan sürecin neredeyse bir yılı bulduğunu belirtti. Üreticilerin kırım işlemini serin havada yaptıklarını dile getiren Yalvaç “Tütüncülük çok zahmetli bir iştir, şu an tütün toplama zamanı yaprakların toplanması ve kurutulup balyalanmasına kadar olan süreç bütün aile fertlerinin sıkıntılı dönemidir. Tütün yaprakları tek tek toplanıp iplere dizilir, iskeleler ve seralarda kurutulmaya bırakılır” dedi.

Üreticilerin rekolteden memnun olduğunu vurgu yapan Yalvaç, dekar başına yaklaşık 80-110 kilogram verim alındığını, tütün başfiyatın ise yaklaşık 25 lira olduğunu vurgu yapıp, tütünlerin anlaşmalı firmalara satıldığını belirtti. Yalvaç, ilerleyen zamanda firmaların fiyat düşürülmemesi konusunda Salihli Ziraat Odası olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.