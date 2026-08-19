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Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

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Manisa'dan yürekleri ferahlatan haber

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.

 

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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