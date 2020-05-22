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Manisa'daki silahlı kavgaya karışan zanlılardan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 00:09:10 -
Manisa'daki silahlı kavgaya karışan zanlılardan biri tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan zanlılardan biri, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Pazarı girişinde çıkan kavgada hafif yaralanan E.D (23), tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Buradaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan U.Y. (26) ve H.İ.'nin (22) ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soma Kurtuluş Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı girişinde U.Y. ile husumetli olduğu E.D. arasında dün kavga çıkmıştı. U.Y, E.D'yi ve araya girmek isteyen H.İ'yi pompalı tüfekle; E.D. de U.Y'yi bıçakla yaralamıştı. Polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan U.Y. ile H.İ'nin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

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