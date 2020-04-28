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Aktüel

Manisa’da yol çizgileri ve trafik işaretçileri yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, zamanla eskiyen ve görünürlüğünü kaybeden yol çizgilerini ve trafik işaretçilerini, trafik güvenliğini sağlamak adına yeniledi.

2020-04-28 12:48:56 -
Manisa’da yol çizgileri ve trafik işaretçileri yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, zamanla eskiyen ve görünürlüğünü kaybeden yol çizgilerini ve trafik işaretçilerini, trafik güvenliğini sağlamak adına yeniledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik güvenliği için yol çizgilerini yeniliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ekiplerince Manisa kent merkezindeki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yıpranan ve silinen yol çizgileri yenileniyor. Kuruma süresinin kısa (20 saniye) olması sebebiyle sıcak termoplastik boya makinası ile trafiğe engel olmadan çalışmalarımızı yürütüyoruz” denildi.

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