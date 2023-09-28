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Yerel Manisa'da yıldırım düştüğü evde yangın çıktı
Yerel

Manisa'da yıldırım düştüğü evde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 09:20:00 -
Manisa'da yıldırım düştüğü evde yangın çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir eve yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir eve yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bebekli Mahallesi'nde yaşandı. İlçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi'nde Metin K.'ya ait ikamete yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı, kısa sürede büyüyen yangın evin hemen yanında bulunan samana da sıçradı.

Mahalleli yangına müdahalede başarısız kalında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın başla evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, ev ile bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.
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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İLKHA)

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