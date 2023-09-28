Manisa'da yıldırım düştüğü evde yangın çıktı
Manisa’nın Kula ilçesinde bir eve yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa’nın Kula ilçesinde bir eve yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bebekli Mahallesi'nde yaşandı. İlçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi'nde Metin K.'ya ait ikamete yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı, kısa sürede büyüyen yangın evin hemen yanında bulunan samana da sıçradı.
Mahalleli yangına müdahalede başarısız kalında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın başla evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında, ev ile bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(İLKHA)