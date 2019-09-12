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Manisa’da yenidoğan hasta sevkinin önüne geçecek ünite açıldı

MANİSA (İHA) – Manisa Şehir Hastanesinde daha önce 1 ve 2.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:51
Manisa’da yenidoğan hasta sevkinin önüne geçecek ünite açıldı

MANİSA (İHA) – Manisa Şehir Hastanesinde daha önce 1 ve 2. seviye yoğun bakım olarak hizmet sunan yenidoğan yoğun bakım ünitesi, uzman doktor ataması yapılmasının ardından yeniden düzenlenerek, 3. seviyede de hizmet sunmaya başladı. Yeni açılan üniteyle birlikte il dışına yenidoğan hasta sevkinin önüne geçildiği bildirildi.


Manisa Şehir Hastanesi ‘Yenidoğan 3. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi’ hizmete girdi. Daha önce 1. seviye ve 2. seviye yoğun bakım olarak hizmet sunan yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yenidoğan uzman ataması sonrası yapılan çalışmalar neticesinde revize edilerek, yeniden tescillendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, “Hastanemizde 1. seviye ve 2. seviye yenidoğan yoğun bakım donanımında hizmet sunan ünitemiz, yenidoğan uzman hekimimizin atanarak hastanemizde başlamasının ardından tekrar revize edilerek 1. seviye 6 küvöz, 2. seviye 6 küvöz, 3. seviye 10 küvöz donanım ve kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak tescil edildi ve hizmet sunmaya başladı. Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz yüzde 95 yatak doluluk oranı ile hizmet sunuyor. Yenilenen ünitemiz ve yenidoğan uzmanız sayesinde yenidoğan hasta sevkinin önüne geçtik.Bunun yanında ünitemizde, il dışından sevk ile gelen acil hastalara da hizmet sunuyoruz. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yenidoğan hastalarımıza uygulanan işlemler ve tedavilerimiz uzman hekimlerimiz ve işin uzmanı sağlık personelimiz eşliğinde yapılmaktadır. 3. seviye yenidoğan yoğun bakım ünitesi özellikle solunum cihazı ihtiyacı olan bebeklerin, bin 500 gram altında, 32 gebelik haftasından düşük erken doğan bebeklerin yakından takibinin yapıldığı özellikli birimlerdir. 3. seviye yenidoğan yoğun bakımın açılması hastalarımızın başka illere sevkini azaltacak, transport esnasında oluşabilecek riskler ve komplikasyonlar ortadan kaldırılmış olacak. Ayrıca anne-bebek-aile konforu da artırılmış olacaktır. Başta uzman hekimimize, birim çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler insanımıza hizmet etmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:51
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