Manisa'da yeni eğitim yılı 270 bin 12 öğrenci ve 20 bin 438 öğretmenle başladı

Manisa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılına 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen ve bin 176 okul ve kurumla başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, kentte yürütülen eğitim çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Uğurelli, yeni dönemin öncelikli başlıklarını eğitim yatırımları, okul güvenliği, ücretsiz ders kitapları, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek hizmetleri, mesleki eğitim ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimi olarak sıraladı. Müdür, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Manisa'daki öğrenciler için 3 milyon 794 bin 611 ücretsiz ders kitabı temin edildiğini bildirdi.

Bakanlığın ücretsiz sunduğu kaynakların kullanılacağını söyleyen Uğurelli, velilere yardımcı kaynak ve benzeri ilave mali yük oluşturulmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.

Üç yılda 53 yeni okul, 654 derslik tamamlandı

Uğurelli, kentin eğitim altyapısına yönelik yatırımların sürdüğünü aktardı. Son üç yılda 53 yeni okul ile 654 derslik tamamlandı; aynı dönemde 4 pansiyon, 700 kişilik pansiyon kapasitesi ve 1 spor salonu eğitim sistemine kazandırıldı. Halen 18 okul ve 360 dersliğin yapımı sürüyor, 10 okul, 156 sınıflık ve 2 spor salonu ise proje ve ihale aşamasında bulunuyor.

Okulların depreme karşı güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Son üç yılda 35 okul yıkılarak yeniden yapıldı, 22 okul güçlendirildi. Uğurelli, 2026'da 11 okulun güçlendirmesinin tamamlandığını, 3 okulda çalışmaların sürdüğünü, 5 eğitim binasının ise ihale sürecinde bulunduğunu söyledi.

Fiziki şartların iyileştirilmesi kapsamında 18 okulda büyük onarım tamamlandı, 37 okulda çalışmalar sürüyor, 14 okul ihale aşamasında. Büyük onarım, enerji verimliliği ve doğal gaz dönüşümü çalışmaları için 140 milyon lira kaynak ayrıldı.

Manisa'daki tüm okullarda kamera sistemi bulunuyor, okullarda 531 bahçe ve güvenlik görevlisi görev yapıyor. Okul giriş ve çıkışları, ziyaretçi güvenliği, okul çevreleri ve servis süreçleri Emniyet ve Jandarma birimleriyle koordinasyon içinde takip ediliyor.

Taşıma ve yemek hizmetleri yaklaşık 906 milyon lira

Taşımalı eğitimde 12 bin 833 öğrenci, bin 934 yerleşim yerinden 493 taşıma merkezi okula ulaştırılıyor. Hizmet 960 araç ve güzergahla yürütülüyor. Uğurelli, taşımalı eğitim hizmetleri için yaklaşık 664,5 milyon lira kaynak kullanıldığını söyledi.

Manisa genelinde 301 okul ve kurumda 13 bin 543 öğrenciye her gün ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor; yemek hizmetleri için yıllık yaklaşık 241,6 milyon lira bütçe ayrıldı. Uğurelli, taşıma ve yemek hizmetlerinin toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 906 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimde 34 bin 115 öğrenci

Sanayi ve üretim kenti Manisa'da mesleki ve teknik eğitim alanında 34 bin 115 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 10 bin 70'i Mesleki Eğitim Merkezlerinde, 13 bin 402'si işletmelerde beceri eğitiminde bulunuyor. Uğurelli, yazılım, ağ işletmenliği, elektrik-elektronik ve elektrikli araç teknolojileri gibi alanlardaki eğitimle sanayinin insan kaynağı ihtiyacının daha güçlü şekilde buluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel gelişimleri de destekleniyor; yürütülen faaliyetlerde 228 bin 461 öğrenci katılımına ulaşıldı. Manisa Çocuk TV, Genç Sahne Manisa, Geleneksel Çocuk Oyunları, Tarihin İzinde Manisa ve Atölyede 1 Gün gibi projeler yeni eğitim öğretim yılında da sürdürülecek.

Kayıt parası talep edilmeyecek, sınıfta telefon bulundurulmayacak

Yeni eğitim öğretim yılında okul-aile iletişimi ve eğitim ortamlarının düzenine ilişkin bazı uygulamalar özellikle takip edilecek. Veli-öğretmen görüşmeleri Okul Randevu Sistemi üzerinden yürütülecek, okul ziyaretleri kontrollü gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınıfta cep telefonu bulundurmayacak, öğretmenler de ders sırasında telefon kullanmayacak; okullarda mevzuata uygun şekilde belirlenen kıyafet ve formalar uygulanacak.

Uğurelli, velilere gereksiz mali yük oluşturulmaması, Bakanlığın ücretsiz kaynakları dışında yardımcı kaynak aldırılmaması ve Bakanlığın belirlediği uygulamalar dışında deneme, tarama, hazır bulunuşluk ve sıralama amaçlı sınav yapılmaması gerektiğini vurguladı. Öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret talep edilmeyecek.

"Maarifin Kalbinde Oyun" yaklaşımı doğrultusunda geleneksel ve yaşa uygun oyunlara daha fazla yer verilecek; müze, tarihi mekan, bilim merkezi, tabiat ve üretim alanları okul dışı öğrenme ortamı olarak daha etkin kullanılacak.

Uğurelli, eğitim öğretim yılının temel hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Manisa'da yeni eğitim öğretim yılına yalnızca rakamlarla değil, güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Önceliğimiz; güvenli ve düzenli okullar, öğretmenimizin itibarının korunması, velimize gereksiz mali yük çıkarılmaması ve çocuklarımızın yalnızca sınava değil hayata hazırlanmasıdır. Biz çocuğun yalnız notunu değil; sesini, fikrini, yeteneğini, emeğini, karakterini ve hayalini büyütmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin işaret ettiği aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller için çalışıyoruz. Kökümüz mazide, gözümüz âtide."