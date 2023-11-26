Manisa'da yağmur altında üzüm hasadı

Kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altındaki üzümlerin yurt içi ve yurt dışı pazarları için kesimleri hız kesmeden aralıksız devam ediyor. Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle sıkı sıkı giyinen, ayaklarına bot yada çizmeler giyen, yağmurluk ile korunan üzüm işçileri üzüm kamyonu dolana kadar kesim ve yükleme işlerini soğuk havada yağmur altında ve çamurda yapıyor. Üzüm salkımları önceden temizlendiği için kesim ve yükleme işlemleri yağmur ve çamura rağmen kısa sürede tamamlanıyor.

Sarıgöl ilçesi Bahadırlar Mahallesindeki üzüm üreticisi Raşit Öncü, üzüm bağında zor hava şartları altında üzümleri kesen işçilerinin ısınmaları için sürekli sıcak çay ikramında bulunuyor.

"Üzümler yurt içine"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Sakarya'ya sebze ve meyve sevkiyatı yapan İbrahim Çamkıran, "Biz daha önceden üzüm kesimi için üreticiye gün verdik. Sabah erken saatlerde üzüm bağına girdik. Kesim ve kamyon yükleme devam ederken aniden yağmur başladı. Üzüm işçisi arkadaşlarımız bu tür olaylara alışık olduğundan yağmurluklarını giydi. Zaten kimi çizmesi kimi de botlarıyla üzüm bağına çalışmaya geliyor. Şiddetli yağmurda bağ evine sığınıyorlar. Bu arada sıra aralarında kalan kasaları da seleci arkadaşlar yağmurluklarını giyerek kamyona getirip dolması için gayret ediyor. Bu arada kesim yapan işçiler de sele taşıyan arkadaşlarına yağmur ve çamura rağmen yardım ediyorlar." dedi.



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"Fedakarlık şart"

Sezon boyunca aynı üzüm alıcısı ile çalışmakta olduklarını ifade eden üzüm işçileri bazen de fedakarlık yapmanın önemli olduğunu belirterek, sezon boyu aynı kişilerle çalıştıklarını ve bazen yağmur çamurda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bağda kesilen üzümlerin yerde kasada beklememesi gerektiğini kaydeden işçiler, bu durumun hem bağ sahibine hem de alıcıya zarar verdiğini bu yüzden işlerini severek yaptıklarını vurguladı.

Öte yandan, Sarıgöl ve çevresinde örtü altındaki 113 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiği, temmuz ayında doğa olaylarına karşı örtü altına alınan üzümlerin hasadının bu sayede aralık ayının sonuna kadar hasadının devam ettiği öğrenildi.