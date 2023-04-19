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Yerel Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-04-19 03:23:00 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alınırken bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Takip edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan fiziki takip sonunda şüpheli şahsın ikametinin önüne gelen araçta yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 0,34 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 tabanca ve 13 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. İki şahıs hakkında TCK 191’den adli işlem yapıldığı bildirildi. Fiziki takibi yapılan ikamette yapılan aramada ise; uyuşturucu madde paketlemeye yarayan folyo ele geçirildi. Konuyla ilgili ikamet sahibi şüpheli Ö.A. (46) hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Otobüste yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli NSM Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik analiz çalışmalarında Salihli ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada; 146,20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan S.C.S. (26) isimli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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