Manisa'da uyuşturucu baskınları! Manisa’nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Akhisar ilçesinde durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan iki şüpheli, otomobilden yaklaşık 500 gram uyuşturucuyu yola saçtı. Polis ekiplerinin ateş açması sonucu lastikleri patlayan otomobilden inerek kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.T. ile M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle rahatsızlanarak Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir kişinin ifadesi üzerine polis ekipleri uyuşturucuyu temin eden M.K'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.