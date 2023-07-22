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Yerel Manisa'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yerel

Manisa'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-07-22 23:20:00 -

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın, yolcu treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde besicilik yapan Hava Zafer (66), Karaağaçlı Tımarı mevkisinde demir yoluna giren koyunlarını hattan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Zafer'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zafer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, trenin makinisti, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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