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Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 02:37:04 -
Manisa'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz'ın (65) kullandığı traktör, Çamlıca Mahallesi'nde gübre boşalttığı sırada devrildi.

Traktörün altında kalan Yılmaz, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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