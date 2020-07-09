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Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:18:46 -
Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Recep Doğan (53) idaresindeki 10 H 1934 plakalı traktör, Tabanlar Mahallesi Yağcıllı Yolu Tabanlar Köprüsü'nde devrilerek Yağcıllı Deresi kenarındaki yamaca düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörün altında kalan Ahmet Yıldız (54) da çıkarılarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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