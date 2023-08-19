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Yerel Manisa'da trafik kazası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı
Yerel

Manisa'da trafik kazası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 07:55:00 -
Manisa'da trafik kazası: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Alaşehir’den Salihli yönüne giden A.D. (61) yönetimindeki 45 UA 5459 plakalı kamyonla, Piyadeler Mahallesi mevkiinde, karşı şeride geçmek için döndüğü esnada, aynı yönde giden Serkan Çetin yönetimindeki 16 ABD 174 plakalı otomobil, kamyona sol yan taraftan çarptı. Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Çetin hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi S.A. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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