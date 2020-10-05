  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu
Aktüel

Manisa'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 00:45:29 -
Manisa'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, koyun sürüsüne dalan otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ümit Kaplan (44) yönetimindeki 64 KZ 727 plakalı otomobil, İzmir-Uşak Karayolu Dereköy Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Hancı'ya ait koyun sürüsüne daldı.

Koyunlara çarpan Kaplan'ın otomobiline ise arkasından gelen Hayrettin Yeşilkurt (46) yönetimindeki 64 ABC 035 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Ümit Kaplan, Zehra Kaplan (12), Seyda Kaplan (44), Kardelen Kaplan (20) ile diğer aracın sürücüsü Hayrettin Yeşilkurt, Didem Deniz (35) ve Şükrü Deniz (25) yaralandı.

15 koyunun da telef olduğu kazada, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından da Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekiplerince sağlanan trafik akışı, araçların ve telef olan hayvanların kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay