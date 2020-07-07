Manisa'da telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı suçüstü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan E.Ö'yü arayarak kendisini polis olarak tanıtan İsmail K, E.Ö'nün isminin FETÖ soruşturmasında yer aldığını belirterek, altın ve paralarını kendisine teslim etmesini istedi.

Şüpheli İsmail K'ye, altın ve paralarının bankadaki kasada olduğunu, bankadan alıp eve getireceğini söyleyen E.Ö, bir başka telefonla durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, evin içi ve mahallede önlem alarak şüpheliyi beklemeye başladı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında para ve altınları almak için E.Ö'nün evine gelen şüpheli İsmail K, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



