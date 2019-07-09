Manisa’da tasarruf dönemi

Vatandaşa hizmet yolunda kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet sahasında kullandığı iş makinelerinin periyodik muayenelerini artık kendi yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik personel, ilgili meslek odalarından aldığı eğitimin ardından iş makinelerinin gerekli kontrollerini kendileri yapmaya başlarken, çalışmayla hem zamandan, hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlanıyor. Daha önce hizmet alımı ile yapılan harcama, sağlanan tasarruf ile Manisalılara hizmet ve yatırım olarak geri dönecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet sahasında kullandığı iş makinelerinin periyodik muayenelerini artık kendi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli teknik personel, ilgili meslek odalarından aldığı eğitimin ardından iş makinelerinin gerekli kontrollerini yapıyor. Yapılan çalışmayla hem zamandan, hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Şantiyesinde yapılan muayene çalışmalarını yakından takip etti. Kuruçay’a Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri eşlik etti.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin hizmet sahası Manisa il genelini kapsamaktadır. Bu durumda da yaklaşık 14 bin kilometrekare kadar bakım ve onarımdan sorumlu olduğumuz saha var. Bu alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bine yakın araç sayımızla il genelinde hizmet vermekteyiz. Araç sayımızın yaklaşık 100’ü iş makinelerinden oluşmaktadır. İş makinelerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Sahada çalışma yapılan alanlar coğrafi olarak zorluk ve güçlük derecesi yüksek alanlar. Burada iş güvenliği açısından araçlarımızın yüzde yüz güvenilirliğini sağlamakla mükellefiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin periyodik muayenelerinin belediye personeli tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Kuruçay, "Bu noktada motorlu taşıtların muayenesi TÜVTÜRK istasyonlarında yapılmakla birlikte, iş makinelerinin periyodik muayeneleri akredite olmuş hizmet veren firmalar tarafından hizmet alımı yapılmak suretiyle devam ettiriliyor. Bu da belli sürelerde yaptırıldığı için, belediye bütçemize ciddi yük getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ve kendi personelimizin hizmetleriyle bu konuyu aşma yoluna gittik. İlgili meslek odalarının verdiği eğitimle teknik personelimizin katılımı ile lisanslandırma yoluna gittik. Bu arkadaşlarımız lisanslı bir şekilde belediyemize ait iş makinelerimizin tamamının periyodik muayenelerini yapabilmektedir. Çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına, önümüze çıkan bu tür çalışmalar yürüttüğümüz işlemlerin genelinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.