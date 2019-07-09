0553 313 94 23

Manisa’da tasarruf dönemi

Vatandaşa hizmet yolunda kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet sahasında kullandığı iş makinelerinin periyodik muayenelerini artık kendi yapmaya başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:18
Manisa’da tasarruf dönemi

Vatandaşa hizmet yolunda kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet sahasında kullandığı iş makinelerinin periyodik muayenelerini artık kendi yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik personel, ilgili meslek odalarından aldığı eğitimin ardından iş makinelerinin gerekli kontrollerini kendileri yapmaya başlarken, çalışmayla hem zamandan, hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlanıyor. Daha önce hizmet alımı ile yapılan harcama, sağlanan tasarruf ile Manisalılara hizmet ve yatırım olarak geri dönecek.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet sahasında kullandığı iş makinelerinin periyodik muayenelerini artık kendi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nde görevli teknik personel, ilgili meslek odalarından aldığı eğitimin ardından iş makinelerinin gerekli kontrollerini yapıyor. Yapılan çalışmayla hem zamandan, hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Şantiyesinde yapılan muayene çalışmalarını yakından takip etti. Kuruçay’a Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri eşlik etti.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin hizmet sahası Manisa il genelini kapsamaktadır. Bu durumda da yaklaşık 14 bin kilometrekare kadar bakım ve onarımdan sorumlu olduğumuz saha var. Bu alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bine yakın araç sayımızla il genelinde hizmet vermekteyiz. Araç sayımızın yaklaşık 100’ü iş makinelerinden oluşmaktadır. İş makinelerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Sahada çalışma yapılan alanlar coğrafi olarak zorluk ve güçlük derecesi yüksek alanlar. Burada iş güvenliği açısından araçlarımızın yüzde yüz güvenilirliğini sağlamakla mükellefiz" dedi.


Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin periyodik muayenelerinin belediye personeli tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Kuruçay, "Bu noktada motorlu taşıtların muayenesi TÜVTÜRK istasyonlarında yapılmakla birlikte, iş makinelerinin periyodik muayeneleri akredite olmuş hizmet veren firmalar tarafından hizmet alımı yapılmak suretiyle devam ettiriliyor. Bu da belli sürelerde yaptırıldığı için, belediye bütçemize ciddi yük getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ve kendi personelimizin hizmetleriyle bu konuyu aşma yoluna gittik. İlgili meslek odalarının verdiği eğitimle teknik personelimizin katılımı ile lisanslandırma yoluna gittik. Bu arkadaşlarımız lisanslı bir şekilde belediyemize ait iş makinelerimizin tamamının periyodik muayenelerini yapabilmektedir. Çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına, önümüze çıkan bu tür çalışmalar yürüttüğümüz işlemlerin genelinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında orman yangını
    1. Suriye sınırında orman yangını
    2. Altının kilogramı 255 bin 200 liraya..
    3. Tenis: Wimbledon
    4. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    5. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler..
    6. Bakan Kasapoğlu, Toprak..
    7. Muğlaspor’a iki transfer birden
    8. Çin, ABD’den Tayvan’a silah satışını..
    9. TBMM Genel Kurulu toplandı
    10. Genç yüzücüler yurda döndü
    11. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    12. Fuat Oktay'dan kritik Kalkınma Planı..
    13. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15..
    14. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde..
    15. Sipariş ettiği tükürülünce soluğu..
    16. İstanbul, yağışlı havanın etkisine..
    17. Yayladağ Belediye Başkanı Mustafa..
    18. EMO’dan Başkan Ataç’a ziyaret
    19. Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya..
    20. 540 bin ton hububat ürününün toprakta..
    21. Avrupa ülkelerinden İran'a nükleer..
    22. İran'dan şok iddia! "John Bolton ve..
    23. Gençler Hevsel Bahçelerini temizledi
    24. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı..
    25. Salomon Ultimate Cunda tamamlandı
    26. Ardino Belediye Başkanı Murad’dan..
    27. Amasya’da yeni hasat dönemi başladı
    28. Hükümetten kamu işçisine yüzde 5+4 zam..
    29. Japonya, Güney Kore'ye getirdiği..
    30. 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!