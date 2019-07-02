Manisa'da şüpheli ölüm Manisa'nın Turgutlu ilçesinde genç bir kadın evinde ölü bulundu.

Subaşı Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hülya Yılmaz'dan (35) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, yerde yatar halde buldukları Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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