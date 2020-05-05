Manisa’da sokak hayvanlarına düzenli mama desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle boşalan sokaklarda sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmemesi için besleme çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakıyor.

Korona virüs salgınına karşı mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, boşalan sokaklarda beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarını gezerek mama bıraktı. Öte yandan sokak hayvanlarının beslenmelerinde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak mama desteğine devam edileceği ifade edildi.