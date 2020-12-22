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Ekonomi Manisa'da serada üretilen Spil karası üzümde kış hasadı yapıldı
Ekonomi

Manisa'da serada üretilen Spil karası üzümde kış hasadı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:02:07 -
Manisa'da serada üretilen Spil karası üzümde kış hasadı yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından topraksız olarak serada üretilen Spil karası üzümde, haziran ayındaki hasadın ardından ikinci hasat gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından geliştirilen, ismini üreticilerin belirlediği üzüm çeşidi Spil karası, 2 yıldır Yunusemre ilçesinde bir serada topraksız olarak yetiştiriliyor.

Deneme üretiminin başarılı olması halinde Manisalı çiftçilere de önerilecek projeyle üzümün bulunmadığı haziran ve aralık aylarında piyasaya taze Spil karası cinsi üzüm sunulması hedefleniyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, ilk hasadı bu yıl haziran ayında yaptıkları bağda, ikinci ürünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İkinci ürünün neredeyse ilk hasatla aynı miktarda ve kalitede olduğunu belirten Ünal, çalışmanın üreticiler için umut verici olduğunu dile getirdi.



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