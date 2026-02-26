  • İSTANBUL
Yerel Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Manisa'da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpışan ambulans savrularak yan yattı. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 3 sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde otomobille çarpıştıktan savrulan ambulans, devrilerek yan yattı. Kazada ambulanstaki hasta ve 3 sağlıkçı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Manisa Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü A.C., ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar E.İ. ve A.M. ile otomobil sürücüsü F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

 

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan ambulans ve hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

