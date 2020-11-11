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Aktüel Manisa'da otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı
Aktüel

Manisa'da otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:49:34 -
Manisa'da otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa-Akhisar kara yolunun Selimşahlar Mahallesi kavşağında, H.S yönetimindeki 45 AAR 494 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen A.S. idaresindeki 35 ARM 927 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Devran Aktaş, sürücü H.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Veli Karakaya yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılar H.S. ile Veli Karakaya'yı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılardan Devran Aktaş, Saruhanlı Devlet Hastanesine, durumları ağır olan H.S. ile Veli Karakaya ise Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle Akhisar yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


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