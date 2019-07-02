Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı. Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.