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Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:18
Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. İzmir-Ankara kara yolu
  2. Turgutlu Devlet Hastanesi
  3. ambulans
  4. jandarma
  5. itfaiye ekipleri
  6. Avşar Mahallesi
  7. Manisa
  8. Trafik kazaları
  9. ölü ve yaralılar

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