Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.02 Temmuz 2019 Salı 11:18
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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