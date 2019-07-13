Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

L.Ş. (13) yönetimindeki traktör ile Abdullah Emre (66) idaresindeki otomobil, Salihli-Demirci kara yolu Bağırganlar mevkisinde çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile Sefine Ş. (46), Muhammet Emre Ş. (10) ve Mert Emin Emre (12) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. L.Ş. ile Sefine Ş, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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