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Aktüel

Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2020-08-08 08:43:03 -
Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

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