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Manisa’da kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:16
Manisa’da kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

7 METRE DERİNLİĞİNDE KUYU

Alınan bilgiye göre, okul bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile indikleri kuyudan çocuğu dışarı çıkardı.

"KUYUYA DÜŞTÜM"

Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bana'nın arkadaşı, okul bahçesinde oynarken kuyunun üzerinde bulunan demirin üstüne basınca kapakla birlikte kuyuya düştüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:16
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