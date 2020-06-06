  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı

Polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:26:30 -
Manisa'da kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kovalamaca sırasında iki motosikletin çarpıştığı kazada biri polis 3 kişi yaralandı.

İzmir Caddesi'nde 45 HC 6149 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Muammer A, motosikletli polis ekibinin "Dur" ihtarına uymadı.

Moris Şinasi Kavşağı yönüne kaçmaya başlayan sürücü, İl Sağlık Müdürlüğü önüne geldiği sırada kendisini takip eden Ö.K. idaresindeki 45 A 5551 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muammer A. ve aynı motosikletteki Yusuf İnandı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis Ö.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı