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Manisa'da korkutan yangın

Apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:34
Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmandakileri tahliye ederek yanan dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen Gürkan Yazgan (48) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Feyza Gülnar (23) ve üç çocuğu ise Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:34
  1. Manisa'nın Yunusemre ilçesi
  2. Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak
  3. itfaiye ekipleri
  4. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
  5. Merkez Efendi Devlet Hastanesi
  6. apartman dairesi
  7. yangın

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