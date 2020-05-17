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Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 176 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ilk 24 saatinde 176 kişiye 215 bin 978 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 01:21:09 -
Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 176 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın ilk 24 saatinde 176 kişiye 215 bin 978 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 24 saatinde 12 kişiye adli işlem, 164 kişiye idari işlem olmak üzere toplam 176 kişiye 215 bin 978 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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