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Aktüel Manisa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Manisa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:27:02 -
Manisa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 71 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Ali Arı dün sabah, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Arı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri, kırsal bölgede arama çalışmaları başlattı ancak şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpekleri de katıldı.

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