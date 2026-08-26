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Yerel Manisa'da iki kardeşin acı sonu!
Yerel

Manisa'da iki kardeşin acı sonu!

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Manisa'da iki kardeşin acı sonu!

Manisa’nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sındırgı-Simav karayolu Söğütçük Mahallesi geçişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erol Uçar (56) idaresindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, Simav istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Murathan G. (44) yönetimindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şerit ihlali yapan otomobilin sürücüsü Erol Uçar ile yanında yolcu olarak bulunan kız kardeşi Nurten Erdoğan’ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Murathan G. ile yanında bulunan Cihan G. (34) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı Simav Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden normale dönerken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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