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Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 08:47:49 -
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nden yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P. yanında bulunan av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (1994), E.Y. (47) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y. yaşamını yitirdi.

Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, İ.P.'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.



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