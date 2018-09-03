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Manisa’da içeride müşteriler varken pizza salonunu kurşunladılar

Pizza salonuna pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:22
Manisa’da içeride müşteriler varken pizza salonunu kurşunladılar

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pizza salonuna, içeride müşterilerin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateşte, pizza salonu çalışanları Batuhan Konuş (21) ve Hüseyin Şakar (22) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:22
  1. manisa
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