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Aktüel

Manisa'da hasat yapılan tarlada yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:25:35 -
Manisa'da hasat yapılan tarlada yangın çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, biçerdöverin hasat yaptığı arpa tarlasında çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Mütevelli Mahallesi'nde Nejdet Kölmük'e ait tarlada biçerdöverle arpa biçildiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlik sahibi Kölmük'ün ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının 60 büyükbaş hayvanın bulunduğu ağıla sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Çiftlik sahibi Nejdet Kölmük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biçerdöverden şiddetli bir ses çıktığını, tarlanın birden alev aldığını anlattı.

Hızla yayılan yangında tüm emeklerinin kül olduğunu ifade eden Kölmük, "Tarlanın yanındaki ağılda 60 büyükbaş hayvanım vardı. Sağ olsun itfaiye zamanında müdahale etti ve hayvanları kurtardık. Çok şükür can kaybı yok. Malımız gitti, samanımız ve arpamız gitti. Buna şükrediyoruz." dedi.

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