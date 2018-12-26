0553 313 94 23

Manisa'da fuhuş operasyonu! 6 kişi gözaltında

Manisa'nın Soma ilçesinde bir otelde fuhuş yapıldığına dair alınan ihbar sonrası Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda,2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile beraberlerindeki 3 erkek gözaltına alındı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:53
Manisa'da fuhuş operasyonu! 6 kişi gözaltında

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan emniyet güçleri otele yaptıkları baskınla 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile beraberlerindeki 3 erkeği gözaltına aldı.

Soma ilçesinde bir otelde fuhuş yapıldığına dair alınan ihbar sonrası Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kadın ve onlarla birlikte 3 erkek yakalandı.

Otel işletmecisi ve olaya dahil olan diğer şahıslarla ilgili adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı da kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:53
  1. Manisa
  2. Soma
  3. Fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
    1. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    2. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    3. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    4. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    5. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    6. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    7. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    8. Polonya'da yangın: 6 ölü
    9. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    10. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    11. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    12. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    13. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    14. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    15. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    16. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    17. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    18. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    19. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    20. Dağcılara "çığ" uyarısı
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde