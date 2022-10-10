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Yerel Manisa'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Manisa'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Manisa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken 30 bin 946 Amerikan doları ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 15:17:00 -
Manisa'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan Doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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