  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Manisa'da feci kaza: 5 yaralı
Yerel

Manisa'da feci kaza: 5 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 22:25:00 -
Manisa'da feci kaza: 5 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi yakınlarında Akhisar-Gördes karayolunda saat 18.40 sıralarında Y.Ş. (36), idaresindeki 20 AEN 59 plakalı otomobil ile Gördes istikametinden Akhisar yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın yolun sağ tarafındaki tarlaya girip takla atarak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Meydana gelen kaza sonucunda araç sürücüsü Y.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. (35), Y.E.Ş. (4), M.Ş. (61) ve H.Ş. (58) yaralandı. H.Ş.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından adli tahkikata başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay