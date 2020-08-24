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Aktüel Manisa'da ev yangınında bir kişi yaralandı
Aktüel

Manisa'da ev yangınında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:06:38 -
Manisa'da ev yangınında bir kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken 90 yaşındaki bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durhasan Mahallesi'nde Emine Özdemir'e (90) ait müstakil evde yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Emine Özdemir, komşuların yardımıyla evden çıkarıldı. Ayaklarında birinci derece yanık tespit edilen Özdemir, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibi, Demirci Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ve Demirci Belediyesine ait su tankerlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.


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