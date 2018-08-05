THY - Konya
0553 313 94 23

Manisa’da elektrik akımına kapılan koyunlar telef oldu

Turgutlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 koyun telef oldu.

05 Ağustos 2018 Pazar 21:50
Manisa’da elektrik akımına kapılan koyunlar telef oldu

Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Nazmi Özgen (61), evinin bahçesinde beslediği 8 koyunu telef olmuş şekilde buldu.

Manisa Veteriner Hekimler Odası ve TEDAŞ ekipleri, yaptıkları incelemede, yağmur ve rüzgar nedeniyle yıpranan elektrik kablosunun ağıl demirleriyle temas ettiğini, hayvanların da demire değmeleri sonucu telef olduklarını tespit etti.

Özgen, jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, yaklaşık bir ay önce evinin elektrik tesisatını tamir ettirdiği S.Ö'den şikayetçi oldu.

Suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 21:50
  1. Manisa
  2. Hayvan telef
  3. jandarma
  4. manisa
  5. Turgutlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler helikopterle kurtarıldı!
    1. Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler..
    2. Süper Kupada VAR devreye girdi
    3. Endonezya depreminde bilanço ağır: 39..
    4. Çin'den hacca giden Müslümanlara..
    5. Manisa’da elektrik akımına kapılan..
    6. Birleşimiş Milletler Kızıl Deniz'e..
    7. Valla Kalyonunda 4 kişi kayboldu
    8. İbrahim Kalın Neşet Ertaş türkülerini..
    9. TRT Çocuk'tan 'uçkur' zihniyetinin..
    10. Aydın'da yolcu treninin çarptığı yaya..
    11. Cüneyt Arkın ambulansla hastaneye..
    12. El-Fetih, Hamas'ı suçladı: Utanç verici
    13. Kocaeli'de denize giren 2 kişi..
    14. Manisa'da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
    15. Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere..
    16. Tren yaşlı adama çarptı
    17. Müslüman gazetecinin katledilmesinde..
    18. Sudan'dan güzel haber! Anlaşma sağlandı
    19. AK Parti'de istifa
    20. Galatasaray-Akhisarspor 11'ler belli..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama