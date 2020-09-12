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Aktüel Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 01:53:33 -
Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cengiz Üstündağ'ın (61) kullandığı 64 EJ 341 plakalı motosiklet, Kula-Eşme kara yolu Tatlıçeşme Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Üstündağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, motosiklet üzerinde asılı poşet içerisinde dolu içki şişeleri olduğunu ve motosikletin hız ibresinin 100 kilometrede takılı kaldığını tespit etti.


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