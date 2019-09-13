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Manisa'da cinayet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu- Olaya ilişkin 3 kişi yakalandı, cinayette kullanılan av tüfeği de ele geçirildi

13 Eylül 2019 Cuma 11:42
Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili 3 kişi, cinayette kullanıldığı belirtilen av tüfeğiyle yakalandı.

Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze K. (18), ailesi tarafından evinin mutfağında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y. (30), cinayette kullanılan av tüfeğiyle yakalandı.

Cinayete ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:42
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