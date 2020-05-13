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Aktüel

Manisa'da bir mahallenin karantinası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:25:40 -
Manisa'da bir mahallenin karantinası sona erdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahalledeki karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sindelli Mahallesi'nde devam eden karantina uygulaması, başka bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için bugün 17.00 itibarıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Mahallede 22 Nisan'da başlayan karantina, bir hafta daha uzatılmıştı.

Manisa'da 8 ilçede 5 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanda karantina süreci devam ediyor.

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