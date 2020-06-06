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Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa Valiliği merkez Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesinin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:46:05 -
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa Valiliği merkez Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesinin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün Manisa’da Selendi ilçesinde bir sokağın karantinaya alınmasının ardından Yunusemre ilçesinde de bir mahallenin karantinaya alındığı açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 05.06.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.06.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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