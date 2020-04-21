  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü

Zanlının, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürüldü

2020-04-21 16:50:05 -
Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 36 yaşındaki bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçakla öldürdü.

Ş.C. (36), Reşat Bey Mahallesi 648 Sokak'taki otobüs durağında Nergüzel Avcı'yı (60) göğsünden maket bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Ş.C, gözaltına alındı. Olayda kullanılan maket bıçağı ise dolmuş durağına 20 metre uzaklıkta bulundu.

Zanlının, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı