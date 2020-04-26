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Aktüel

Manisa'da bir apartman karantinaya alındı

2020-04-26 19:44:17 -
Manisa'da bir apartman karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir mahalle, bir sokak ve bir apartman, Alaşehir ilçesinde 2, Akhisar ilçesinde ise bir mahalle karantinaya alınmıştı.

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