Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

H.H.G. (20) ile Ümit Ant (23), ilçedeki Avukat Özcan Akçiçek Parkı'nda kavga etti. Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada H.H.G, Ant'ı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ant'ı Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı H.H.G'yi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Ant'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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